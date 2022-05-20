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Dünya 113 yaşındaki Venezuelalı 'dünyanın en yaşlı erkeği’ seçildi
Dünya

113 yaşındaki Venezuelalı 'dünyanın en yaşlı erkeği’ seçildi

Venezuellalı 113 yaşındaki Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 05:39:00 -
113 yaşındaki Venezuelalı 'dünyanın en yaşlı erkeği’ seçildi

27 Mayıs 1909'da Venezuella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

17 Mayıs 2022 itibarıyla 112 yıl 355 günlük yaşamıyla en uzun süre yaşayan erkek olan Mora, uzun bir yaşam sürmesinin sırrının "Tanrı sevgisi, aile sevgisi ve işe erken kalkması" olduğunu söyledi.

Mora, ayrıca her güne bir fincan kahve ile başladığını ve yemek zamanlarını ailesiyle birlikte geçirdiğini vurguladı.

11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin onun en büyük yaşam arkadaşları olduğuna inandığını aktardı.

Mora, 1937'de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997'de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini belirtti.

İlk fotoğrafını 51 yaşında siyah beyaz olarak çektirdiğini söyleyen Mora, internet ve televizyon gibi birçok önemli icadın öncesini ve sonrasını gördüğünün altını çizdi.

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