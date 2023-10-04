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Dünya 113 kişiyi öldürmüştü 'Hayalet' konuştu: Açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.
Dünya

113 kişiyi öldürmüştü 'Hayalet' konuştu: Açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:00:00 -
113 kişiyi öldürmüştü 'Hayalet' konuştu: Açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.

'Hayalet' lakaplı keskin nişancı, savaşta şimdiye kadar 113 askeri tek başına öldürdüğünü bildirdi. Bazı görevlerde yerinden ayrılmadan saatlerce aynı pozisyonda beklediğini kaydeden 'Hayalet'in açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.

Rusya'nın aylardır devam eden Ukrayna'yı işgalinde en kanlı çatışmalar ülkenin doğusunda küçük bir şehir olan Bahkmut'ta yaşandı. Savaştan önce 70 bin kişinin yaşadığı bu küçük şehir daha sonraları adeta yok olacak seviyeye geldi. Savaş süresince Rus ordusu şehrin dışında beklerken, içerideki operasyonları ise o dönem Wagner grubu üstlendi. 8 Ekim 2022 tarihinde başlayan Bahkmut'taki çatışmalar tam 224 gün sonra 20 Mayıs 2023'de sona erdi, şehir Rus kontrolü altına geçti.

 

BAKHMUT NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Rus komutanların Bahmut’u ele geçirmede askeri sebepleri de var. Daha fazla toprak kazanımı için kentin bir sıçrama basamağı olabileceği umuluyordu. Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin, Bahmut’un ele geçirilmesi konusunda hem kendi itibarını hem de özel ordusunu tehlikeye attı. Paralı askerlerinin Rus ordusundan daha iyi şeyler yapabileceğini göstermeyi umuyordu. Ordusuna binlerce mahkumu dahil etti. Ukrayna savunma birlikleri ile çarpışan bu insanların pek çoğu öldü.

 

KİEV İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR

Aslında Bahkmut, Ukrayna için kritik bir şehir değil. Kiev yönetiminin o dönem tek amacı olabildiğince Rus ordusu için savaşan paralı askerleri etkisiz hale getirmekti. Bu nedenle aslında iki taraf içinde en kritik konu asker kaybıydı.
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'HAYALET' KONUŞTU

Son dokuz ayda 113 Rus askerini ABD yapımı keskin nişancı tüfeği Barrett M107A1 ile öldüren özel kuvvetler askeri kendi ekibinin ise bir günde 558 Rus'u öldürdüğünü iddia etti. Ukrayna'nın son aylardaki karşı saldırılarına karşı mesafeyi düşürdüklerini belirten 'Hayalet', atışların genellikle 70 metreden yapıldığını kaydetti.

İsmi açıklanmayan komutan Insider'a yaptığı açıklamalarının devamında 'Bir saldırı planlandığında bizim görevimiz önce içeri girip bölgeyi temizlemektir' dedi. Günde 16 saate kadar aynı pozisyonda beklediklerini hatırlatan şahıs, kullandıkları silahların ise genellikle ABD yapımı ancak bazı Ukrayna yapımı tüfekleri de kullandıklarını bildirdi.

'FİLMLER GİBİ DEĞİL'

Yaptığı işin oldukça zor olduğunu ve insan öldürmenin kendisini psikolojik olarak yıprattığını kaydeden asker, yaşadıklarının ABD yapımı filmlere benzemediğini söyledi ve '24 saat çalışıyoruz, gece-gündüz ayrımı yapmıyoruz. Hafta sonları yok. Tamamen bitkinsiniz, tüm enerjiniz çekilmiş durumda ve bir görevden geri döndüğünüzde darmadağın oluyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

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