11.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْۚۛ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚۛ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek.

Allah aranızda hükmünü verecek.

Yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir."

(Mümtehine Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İlk âyette yer alan buyruğun gönüllerde yer tutmasını sağlamak üzere, 3. âyette bu dünyadaki yakınlığın davranışlarımızı yönlendirecek yegâne ölçü olamayacağına ve kıyamet günü herkesin kendi davranışlarıyla baş başa kalması sahnesinin daima göz önünde bulundurulması gereğine dikkat çekilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 307-311

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsan sabahlayınca, bütün âzâları dile mürâcaat eder ve (âdeta ona) şöyle derler:



'Bizim haklarımızı korumakta Allâh'tan kork! Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz, sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz.'”

(Tirmizî, Zühd, 61)