1100 TL Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1.100 liraya çıkarılacağını müjdesini vermişti. Ramazan Bayramı ikramiyesine 1100 TL alan emeklilerin Kurban bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağı şimdiden sorgulanmaya başlandı.

Altı bayramdır 1.000 lira olarak uygulanan emekli ikramiyeleri yapılan 100 liralık artışla artık 1.100 lira olarak hesaplara yatırılmaya Ramazan Bayramında başlandı. Emekliler, 2018'den bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları'nda iki ikramiye alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağını duyurmuştu. Son altı ayın enflasyon oranında yapılacak artışla rakam 1.085 liraya karşılık gelirken Erdoğan, bu tutarın 1.100 liraya tamamlanacağını açıkladı.

Kurban Bayram ikramiyesi 1100 TL ne zaman yatacak?

Dul ve yetim aylığı alanlara payları oranında ödeme yapılacak. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor.

Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını hem de ikramiyelerini zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son altı ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. SGK'dan birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor.

1100 TL Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.