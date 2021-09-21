11 yıldır Sayıştay üyesiydi! İsmail Destan, Sayıştay Daire Başkanı oldu
Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Genel Kurulu’nda yapılan toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına 6. Daire Üyesi İsmail Destan’ın seçildiğini açıkladı.
1962'de İznik'te doğan Destan, Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu, kamu yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Destan, 1983-1986 arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur, 1986-2003 arasında Mahalli İdareler Kontrolörü, Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkontrolör görevlerinde bulundu. 2003-2010 arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Destan, 2010'da Sayıştay Üyeliğine seçildi.