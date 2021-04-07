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Gündem 11 milletvekili için 14 fezleke daha! Aralarında polis ısıran vekil de var
Gündem

11 milletvekili için 14 fezleke daha! Aralarında polis ısıran vekil de var

HDP eski Eş Başkanı Sezai Temelli ile DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu 11 milletvekili hakkında 14 fezleke Meclis'e sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:41:00 -
11 milletvekili için 14 fezleke daha! Aralarında polis ısıran vekil de var

HDP'li ve DBP'li 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekesi Meclis'e sunulan isimler

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

 

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