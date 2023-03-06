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Ekonomi 11 ilde yaralarını en hızlı saracak sektör otomotiv olacak
Ekonomi

11 ilde yaralarını en hızlı saracak sektör otomotiv olacak

Geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgenin ekonomik anlamda kalkınması için birçok sektör seferber olurken, otomotiv ve ağır vasıta satış sonrası hizmetleri ile yedek parça sektörüyle ilgili olarak MOTOR AŞİN bazı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:10:00 -
11 ilde yaralarını en hızlı saracak sektör otomotiv olacak

Üretim faaliyeti gösteren 900’den fazla fabrikanın zarar gördüğü bölgede en büyük kayıp kaybolan istihdam olurken, yeniden yapılanma sürecinde ticari araç ve otomobillerin kaldıraç görevi göreceği belirtiliyor. Ekosistemde kritik öneme sahip olduklarını ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, bölgenin yeniden inşasında rol alan her tür aracın tüm ihtiyaçları için yeni istihdama ve üretime ihtiyaç olacağını söylerken, “Yol inşasında kullanılacak bir ticari aracın servis ve yedek parça ihtiyacından şoför ve operatör ihtiyacına, servisi verecek teknik personele değin binlerce yeni çalışan insan kaynağına ihtiyacımız olacak. 11 ilde yaralarını doğal refleks haliyle en hızlı saracak sektör de otomotiv olacak” dedi.

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