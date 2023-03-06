11 ilde yaralarını en hızlı saracak sektör otomotiv olacak

Üretim faaliyeti gösteren 900’den fazla fabrikanın zarar gördüğü bölgede en büyük kayıp kaybolan istihdam olurken, yeniden yapılanma sürecinde ticari araç ve otomobillerin kaldıraç görevi göreceği belirtiliyor. Ekosistemde kritik öneme sahip olduklarını ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, bölgenin yeniden inşasında rol alan her tür aracın tüm ihtiyaçları için yeni istihdama ve üretime ihtiyaç olacağını söylerken, “Yol inşasında kullanılacak bir ticari aracın servis ve yedek parça ihtiyacından şoför ve operatör ihtiyacına, servisi verecek teknik personele değin binlerce yeni çalışan insan kaynağına ihtiyacımız olacak. 11 ilde yaralarını doğal refleks haliyle en hızlı saracak sektör de otomotiv olacak” dedi.