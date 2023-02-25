11 ilde 912 banka şubesinden 573’ü fiziki hizmet veriyor

Birlikten yapılan açıklamada bankacılık sektörünün afet bölgelerinde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. Açıklamada mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar aktarıldı: “Afet bölgelerinde önceki gün itibarıyla 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

Çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat döneminde toplam 100 ATM, 64 şube, 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha aktif hale getirilmiştir. Söz konusu dönemde toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

Bu süreçte koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kurumlara, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza destekleri ile anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.”