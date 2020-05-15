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Aktüel

11. Gratis Resim Yarışması’nı kazananlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:21:15 -
11. Gratis Resim Yarışması’nı kazananlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Gratis’in bu yıl "Sağlıklı Yaşam" teması ile düzenlenen "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nı kazananları Sabber Su Aydoğan, Deniz Köseoğlu ve Zümra Arslan oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana, çocukların hayal güçlerini geliştirerek sanat ve resim sevgisi aşılamak amacı ile düzenlediği ve gelenekselleşen ‘Çocuklar Arası Resim Yarışması’ sonuçlandı. Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler doğrultusunda bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen resim yarışmasında evde kal, güvende kal sloganından yola çıkılarak "Sağlıklı Yaşam" teması işlendi. Jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının 1’incisi İstanbul’dan Sabber Su Aydoğan (10), 2’incisi İzmir’den Deniz Köseoğlu (9) ve 3’üncüsü Kastamonu’dan Zümra Arslan (10) oldu.

Türkiye’nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki küçük ressamların sağlıklı yaşam temasını resmettiği Gratis ‘Çocuklar Arası Resim Yarışması’nda yüzlerce kişi arasından seçilerek dereceye giren küçük ressamlardan 1’incisi iPad Pro, 2’incisi PlayStation 4 Pro ve 3’üncüsü ise DJI Osmo Pocket Kamera ödülünü kazandı.

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