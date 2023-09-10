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Dünya 11 eylül ikiz kule saldırılarında yeni gelişme! 22 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya

11 eylül ikiz kule saldırılarında yeni gelişme! 22 yıl sonra ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 02:39:00 -
11 eylül ikiz kule saldırılarında yeni gelişme! 22 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere düzenlenen terör saldırılarından 22 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

SKY News'in haberine göre, New York şehri yetkilileri, saldırıda ölen bir kadın ve bir erkeğin kimlik teşhisinin yapıldığını duyurdu.

22 yıl sonra 2 kişinin kimliği tespit edildi

Yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihinin en büyük terör saldırısının 22. yıl dönümünden iki gün önce tespit edilen 2 kişinin kalıntıları ailelerine teslim edildi.

Şehrin baş tabibi Dr. Jason Graham, kalıntıları iade etme konusundaki "ciddi taahhütlerini" yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Graham, "Ülkemizin tarihindeki en büyük ve en karmaşık adli soruşturmayla karşı karşıya olduğumuzdan, bu vaadi yerine getirmek için bilimdeki en son gelişmeleri kullanma misyonumuzda yılmadan duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybeden 1649 kişinin kimlik tespiti, DNA testleriyle gerçekleştirildi.
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Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Öte yandan saldırıda ölen ve henüz kimliği belirlenemeyen 1000'den fazla kurbanın bulunduğu ve kalıntılarının Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde saklandığı kaydediliyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davaların çoğu hala sonuçlanmazken, saldırılarla ilgili merak edilen birçok konu da cevap bekliyor.

Kaynak: AA

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