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11 bin 400 liralık teşvik fırsatı

Yürütülen Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) kapsamında, 1 Suriyeli + 1 Türk işçiyi işe alan işverene 11 bin 400 liraya kadar teşvik veriliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:34
11 bin 400 liralık teşvik fırsatı

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle Türk işçilerin aynı koşullarda çalışmasını sağlamak, işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve sigortalı çalışabilmeleri için kayıtlı istihdama geçiş programı (KİGEP) yürütülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofis işbirliğiyle yürütülen program, şimdilik İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Konya illerini kapsıyor. Bu illerde istihdam edilecek her bir Suriyeli ve Türk işçi için, sosyal güvenlik prim bedeline karşılık aylık 950 lira teşvik sağlanacak. Teşvikten yararlanmak için Türk işçinin yeni istihdam edilmesi şartı aranmıyor, hâlâ çalışmakta olan işçiler için de teşvik alınabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanların görüşüne göre İstanbul’da temmuz ağustos aylarında kaçak yabancı işçi çalıştırılan işyerlerine yönelik bilgilendirme ve uyarıların ardından, önümüzdeki günlerde denetimlere başlanacak. Kaçak yabancı işçi çalıştıranlara yönelik yaptırımlar uygulanacak. İstanbul’un da aralarında bulunduğu beş ilde Suriyeli işçilerin sigortalı çalıştırılmasına yönelik yürütülen program kapsamında, 1 Suriyeli + 1 Türk işçiyi işe alan işverene 11 bin 400 liraya kadar teşvik veriliyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:34
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Bursa
  5. Adana
  6. Suriyeliler
  7. Türk işçiler
  8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  9. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  10. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  11. kayıtlı istihdama geçiş programı (KİGEP)

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