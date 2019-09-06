11 bin 400 liralık teşvik fırsatı

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle Türk işçilerin aynı koşullarda çalışmasını sağlamak, işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve sigortalı çalışabilmeleri için kayıtlı istihdama geçiş programı (KİGEP) yürütülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofis işbirliğiyle yürütülen program, şimdilik İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Konya illerini kapsıyor. Bu illerde istihdam edilecek her bir Suriyeli ve Türk işçi için, sosyal güvenlik prim bedeline karşılık aylık 950 lira teşvik sağlanacak. Teşvikten yararlanmak için Türk işçinin yeni istihdam edilmesi şartı aranmıyor, hâlâ çalışmakta olan işçiler için de teşvik alınabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanların görüşüne göre İstanbul’da temmuz ağustos aylarında kaçak yabancı işçi çalıştırılan işyerlerine yönelik bilgilendirme ve uyarıların ardından, önümüzdeki günlerde denetimlere başlanacak. Kaçak yabancı işçi çalıştıranlara yönelik yaptırımlar uygulanacak. İstanbul’un da aralarında bulunduğu beş ilde Suriyeli işçilerin sigortalı çalıştırılmasına yönelik yürütülen program kapsamında, 1 Suriyeli + 1 Türk işçiyi işe alan işverene 11 bin 400 liraya kadar teşvik veriliyor.