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Gündem 108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi
Gündem

108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:57:00 - 2024-01-09 16:01:30
108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

AK Parti iktidara geldiğinde 108 dolar olan asgari ücret bugün 550 doların üstüne çıktı ama Mahfi Eğilmez isimli felaket tellalı sözde ekonomist, milletin aklıyla alay edercesine sefalet edebiyatı yapıyor.

Memleket muhaliflerinin 'Sözcü'sü her zamanki gibi kara propagandaya devam ederken, tüm kariyerlerini AK Parti düşmanlığı üzerine kuran sözde ekonomistleri de manşetten düşürmüyor.

Son olarak sözde ekonomist Mahfi Eğilmez'in sözlerini haberleştiren Sözcü, "AKP iktidarı memleketi ne hale getirdi! Türkiye en sefil 10 ülke arasında" ifadelerini kullandı.

Haberde, "İktidarın yanlış ekonomi politikaları halkı yoksullaştırırken Türkiye'yi de sefalet çeken ülkeler arasına getirdi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, 'Türkiye Başkanlık sistemine geçtikten sonra ülke her alanda geriye gitti. Sefalet Ligi'nde dünyada en kötü 10 ülke arasında yer aldık' dedi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haber büyük tepkilere neden olurken, “AK Parti iktidara geldiğinde 108 dolar olan asgari ücret bugün 550 doların üstüne çıkmış ama Mahfi Eğilmez milletin aklıyla alay ediyor” yorumları yapıldı.


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