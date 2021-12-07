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Aktüel 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi! Ev sahibi gözaltında
Aktüel

104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi! Ev sahibi gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 00:01:00 -
104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi! Ev sahibi gözaltında

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta dedektör köpeği "Magnum" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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