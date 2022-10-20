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Dünya 100'e yakın çocuğun ölümüne neden olan şurup, o ülkede yasaklandı
Dünya

100'e yakın çocuğun ölümüne neden olan şurup, o ülkede yasaklandı

Endonezya'da 100'e yakın çocuğun ölümüne yol açan tüm şurup ve sıvı ilaç satışı yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 17:05:00 - 2022-10-20 17:07:53
100'e yakın çocuğun ölümüne neden olan şurup, o ülkede yasaklandı

Endonezya'da neredeyse 100 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı askıya alındı.

Bundan sadece birkaç hafta önce Gambiya'da bir öksürük şurubu 70 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

Endonezya'da yetkililer bazı şurup halindeki ilaçların içindeki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Bu ilaçların yerli üretim veya ithal olup olmadığı bilinmiyor.

Endonezya'da sağlık yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada çocuklarda 200 böbrek hasarı vakası tespit ettikleri söylendi.

Bu çocukların çoğunun beş yaşın altında olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz haftalarda Gambiya'da yaklaşık 70 çocuğun ölümüne yol açan bir öksürük şurubuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

WHO, Hint bir ilaç firması tarafından üretilen şurupların içinde "kabul edilemeyecek düzeyde" dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğunu söyledi.

WHO yetkilileri, bu şurupların "potansiyel olarak akut böbrek hasarına yol açtığını" belirtti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, ülkede kullanılan bazı sıvı ilaçlarda da aynı kimyasal bileşenlerin kullanıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Beş yaşın altındaki çocuklara verilen şuruplardan bazısının içinde olması gerekenden fazla dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğu ortaya çıktı" dedi.

Ancak Sadikin bu zehirli ilacın tam olarak kaç kişiyi etkileiğini açıklamadı.

Endonezya yetkilileri, Gambiya'da kullanılan öksürük şuruplarının aynısının kullanılmadığını belirtti.

Bir epidemiyoloji uzmanı, Endonezya'da gerçek ölüm oranının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

BBC Endonezya'ya konuşan İngiltere'deki Griffith Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Uzmanı Dicky Budiman, "Bu tür olaylarda bizim gördüğümüz aslında buzdağının sadece görünen ucu. Yani çok daha fazla kişi etkilenmiş olabilir" dedi.

Endonezya'da yetkililer henüz çocuklarda hastalık ve ölüme yol açan şurupların türünü ve markalarını açıklamadı.

Ülkede şimdilik tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı durduruldu.

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