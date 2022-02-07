100'den fazla çığ düştü: En az 10 ölü!
Avusturya’nın çeşitli bölgelerinde 3 gün içinde meydana gelen yüzden fazla çığın altında kalan en az 10 kişi öldü.
Avusturya’nın çeşitli bölgelerinde 3 gün içinde meydana gelen yüzden fazla çığın altında kalan en az 10 kişi öldü.
İsviçre sınırındaki Tyrol bölgesinde meydana gelen yüzden fazla çığın altında kalan en az 9 kişi öldü.
Çığ düşmelerinin son 3 günde meydana geldi, ölenlerin çoğunun kayak yapmak isteyen kişiler olduğu ifade edildi.
Yetkililer bu şekilde bir durumla ilk defa karşılaştıklarını, böyle bir olayın daha önce görülmediğini vurgularken daha fazla çığ olabileceği uyarısında bulunarak kayakçıları tedbirli olmaya davet etti.