100. yıl anısına Amasya Rallisi yapıldı

Milli Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında öğrencilerin kendi yaptıkları tahtadan arabalarla Amasya Rallisi yapıldı.

Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Tasarım ve Beceri Atölyeleri uhdesinde gerçekleştirilen Amasya Rallisi Projesi Amasya Tamimi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, öğrencilerin zihnini, ellerini, üreticiliklerini ve tasarım becerilerini geliştirerek, yeniçağa ayak uydurmalarını sağlamak, geleneksel değerleri gün yüzüne çıkartarak tarihî ve kültürel değerleri hatırlamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kösterelioğlu, “Bakanlığımız tarafından eğitim sistemimizdeki reform hareketine kaynaklık etmesi amacıyla yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda ’Tasarım-Beceri Atölyeleri’ kurulması ve çocuğun özellikle ellerini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş çalışmalar yapılması görüşüne uygun olarak hazırlanan Amasya Ralli Projesi kapsamında, Abdurrahman Kamil, Cumhuriyet, Hattat Hamdullah İmam Hatip, Çelebi Mehmet, Yavuz Selim, Gazi ve İlyas Ortaokullarından 35 öğrenciye Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde branş öğretmenleri gözetiminde 7 haftalık eğitim verilmesinin ardından öğrencilerin ahşap arabaları kendilerinin tasarlayıp ve imal etmişlerdir" diye konuştu.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen ralli neticesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ve Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından verildi.