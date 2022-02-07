100 milyon dolarlık düşen F-35’in görüntüleri sızdırıldı! İşte o uçak Çin Denizi’ne böyle düşmüş!
Amerika’ya ait 100 milyon dolarlık F-35 savaş uçağın Çin Denizi’ne düşme anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Sızan görüntülerin gerçek olduğu da doğrulandı.
Geçtiğimiz aylarda Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Görüntülerde savaç uçağının alevler içinde pistte sürüklendiği anlar görüntülendi.
24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.
Alevler içinde sürüklendi
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.