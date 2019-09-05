0553 313 94 23

100 kadın anıt ağacın altında tezgah açıp para kazanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Koçarlı’nın Çakırbeyli, Sultanhisar’ın Kavaklı ve Bozdoğan’ın Kemer mahallerinde açtığı köy pazarlarına bir pazar daha ekleniyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
100 kadın anıt ağacın altında tezgah açıp para kazanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Koçarlı’nın Çakırbeyli, Sultanhisar’ın Kavaklı ve Bozdoğan’ın Kemer mahallerinde açtığı köy pazarlarına bir pazar daha ekleniyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel kalkınma projelerinden olan "Köy Pazarları" projesiyle Germencik’in Selatin Mahallesi’nde de bir köy pazarı açılacak. Mahallede dün akşam yapılan pazar toplantısında yaklaşık 100 kadın 45 tezgâh için başvuruda bulundu.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından pazarın tanıtımı yapılırken özellikle mahallenin kadınları pazarın bir an önce açılması için heyecanlı olduklarını söyledi.Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallede altyapı çalışmalarına başlanırken mahalleliler de yaşanmış deneyimlerden yararlanmaları için geçen hafta Selatin Köy Muhtarı Kerim Çetin’le birlikte Çakırbeyli Köy Pazarı’nda misafir edilmişti. Çakırbeyli Mahallesi’nde gördüklerinden etkilendiklerini söyleyen mahalleliler kendi mahallelerinde de benzer bir pazar kurulmasını çok istediklerini söyledi.



"Özlem Başkan’ın desteği bizimle"


Mahalle meydanındaki 800 yıllık anıt çınar ağacının altında yapılan toplantıda konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Bizim her köyümüz inci tanesi gibi, hepsinin farklı bir değeri var. Selatin de bunlardan bir tanesi. Biz pazarı açmak için niyet ettik, fakat bundan sonra pazarın ayakta kalması siz kadınların sayesinde olacak. Yanıbaşımızda bir Şirincemiz var. Onlar yapabiliyorsa bizler de yapabiliriz. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarını ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sonsuz desteğini arkamıza aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kadınlar iş sahibi oluyor


Mahallelilerden Nazife Türkmen mahallesinde açılacak köy pazarı için ismini yazdırdığını söylerken pazarda sarma, sac böreği, bulgur, makarna, zeytinyağı, zeytin ve incir satmayı planladığını ifade edip "İnşallah iyi olacak" dedi. Türkmen, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarının ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.


İki arkadaşıyla birlikte bir pazar tezgâhı için isimlerini yazdırdıklarını söyleyen Hafize Erduman "Biz üç arkadaşız. Elişi yapıyoruz, doğal ürünlerimiz var, onları satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



’Pazarda down sendromlu çocuğum için tezgâh açacağım’


Down sendromlu bir çocuğunun olduğunu, pazara da çocuğu için başvurduğunu söyleyen Gülten Bozdağ "Pazarda organik yerli ürünlerimizi satacağım. Down sendromlu oğlum İsmet için bu pazarda tezgâh açacağım. Bu pazar inşallah onun geleceği için bize katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e bize önayak oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dadaş 1921" ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar
    1. "Dadaş 1921" ile TEKNOFEST finalinde..
    2. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:
    3. Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya’ya 1..
    4. Ağustos ayında transfer heyecanı devam..
    5. Belediye atölyesinden gençlik merkezine
    6. Putin'den dikkat çeken Türkiye önerisi!
    7. Haftada üç kez mantar yemek prostat..
    8. Hindistan Keşmir sınırında 2..
    9. "Kadında Sanat" projesi dezavantajlı..
    10. Siverekli tıbbiyeliler memleketlerini..
    11. FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    12. GameX 2019 Uluslararası Oyun ve..
    13. Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesindeki..
    14. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    15. Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu..
    16. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    17. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    18. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    20. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    21. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    22. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    23. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    24. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    25. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    26. Altın fiyatları
    27. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    28. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    29. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    30. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe