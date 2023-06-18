10 yıllık kripto para şirketi, milyar dolarlık satış yapıyordu! Kötü haber geldi: Kapanıyor! Şoke etti

Kripto para ödemeleri şirketi, 10 yıllık faaliyetten sonra kapanıyor. Şirket neden böyle bir karar aldığının sebebini de açıkladı. İşte, ayrıntılar.

Kripto para ödemeleri şirketi, 10 yıllık iş hayatından sonra kapanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, kapanmaya zorlu piyasa koşulları gösterildi.

Kripto ödemeleri şirketi Wyre, yeni bir açıklama yaparak, faaliyeti durdurma kararlarının hem müşterileri hem de hissedarlarının çıkarları için en iyi adım olduğunu ifade ediyor.

Dijital varlık altyapı sağlayıcısına göre kullanıcılar, varlıklarını 14 Temmuz’a kadar platformdan çekebilecek. Bu süreden sonra müşterilerin fonlarına erişmek için henüz belli olmayan farklı bir süreç kullanması gerekecek.

Açıklamada şöyle deniliyor:

“Wyre platformunda varlıklarınız varsa, bunları 14 Temmuz Cuma gününe kadar Wyre’ın kontrol panelinden çekebilirsiniz. Bundan sonra, platformda kalan varlıkları kurtarmak için ayrı bir sürecimiz olacak.

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Süreçle ilgili ayrıntıları web sitemizde ve blogumuzda yayınlayacağız. Desteğiniz ve bu yolculuk boyunca size hizmet etme fırsatı için teşekkür ederiz. Daha fazla güncelleme için lütfen blogumuzu kontrol edin.”

Ocak ayında, yazılım geliştirme şirketi Bolt Financial, platformu 1,5 milyar dolara satın alma anlaşmasını geri çekmişti. Bu olaydan sonra Wyre’in kapanacağı haberleri ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dönemde, Bolt ve Wyre’nin karşılıklı olarak anlaşmayı bozma konusunda anlaştıkları duyurulmuştu. (koinmedya)

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