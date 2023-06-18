Fransa'da Binance için soruşturma açıklamaları: Panik halinde durdurun! ABD ve Amerika'da yeni gündem

Fransa’da Binance hakkında soruşturma başlatıldı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında Fransa’da kara para aklama soruşturması açıldı.

Fransa’daki soruşturma hakkında bir açıklama yayımlayan Binance, yetkililerin geçen hafta ofislerini ziyaret ettiğini ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin para aklamaya karşı yeterince önlem alıp almadığı araştırılıyor. Şirket bu hafta Hollanda Merkez Bankası’ndan lisans alamadığı için Hollanda’daki operasyonlarına da son vermek zorunda kalmıştı.

Kripto paralar son yıllarda şirketler tarafından da tercih edilmeye başlanan bir ticaret ve yatırım aracına dönüştü. Fakat paranın değerinin büyük oynaklık göstermesi, bunların risklerini de tartışılır hale getirdi.

Dünya çapında çok sayıda ülke daha fazla şeffaflık talebiyle kripto para borsalarına baskı yapıyor.

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Amerika’da da hukuki süreçlerle karşı karşıya

Binance Avrupa’nın yanı sıra Amerika’da da hukuki süreçlerle karşı karşıya.

ABD’de iki ayrı düzenleyici kurum, Binance’in ülkede yasa dışı bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ve yatırımcıları korumaya yönelik yasaları ihlal ettiğini söyleyerek dava açtı, ülkedeki tüm varlıklarının dondurulmasını talep etti.

Binance yönetimi, ülkedeki tüm varlıklarının dondurulmaması için ABD’li yetkililerle müzakere halinde.

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