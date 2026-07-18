İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçı yarın oynanacak. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak.
ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.