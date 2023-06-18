Intel’den İsrail'e tamı tamına 25 milyar dolarlık yatırım: harekete geçtiler, flaş hamleyi yaptılar

Son yıllarda küresel ölçekte yatırımlara gaz veren ABD merkezli çip devi Intel’in, geçtiğimiz günlerde açıklanan Polonya’ya 4,6 milyar dolarlık yatırımın ardından, İsrail’e 25 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Intel’den Polonya’dan sonra İsrail’e rekor yatırım: Tam 25 milyar dolar

25 milyar dolarlık çip yatırımını duyuran İsrail’in en tartışmalı başbakanlarından Binyamin Netanyahu, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel’in yatırımını İsrail’in bugüne kadarki en büyük uluslararası yatırımı olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Intel, şirketin, yarı iletkenlerin araştırma ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar euroluk yatırım planının bir parçası olarak, Polonya'nın Wrocaw şehri yakınlarında yarı iletken montaj ve test tesisi için 4,6 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurmuştu.

TARAFLAR ANLAŞTI

İsrail Maliye Bakanlığı, çip fabrikasının 2027'de açılacağını, en az 2035'e kadar faaliyete geçeceğini ve binlerce kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Bakanlık, anlaşma kapsamında Intel'in mevcut yüzde 5'lik vergi oranını yüzde 7,5'e yükseltileceğini de ekledi.

Intel’den yapılan açıklamada, İsrail operasyonlarının şirketin küresel başarısında "çok önemli bir rol oynadığı" kaydedilerek "İsrail'deki üretim kapasitesini genişletme niyetimiz, gelecekteki üretim ihtiyaçlarını karşılama taahhüdümüz tarafından yönlendiriliyor ve İsrail hükümetinin devam eden desteğini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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İSRAİL’İN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Şirketin web sitesine göre Intel, İsrail'deki yaklaşık elli yıllık operasyonları boyunca ülkenin en büyük özel sektör işvereni, ihracatçısı ve yerel elektronik endüstrisinin lideri haline geldi. 2017'de Intel, gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren ve dağıtan İsrail merkezli Mobileye’ı 15 milyar dolara satın almıştı.