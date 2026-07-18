55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar

Kuzey Atlantik’te, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan ve dağlık yapısıyla dikkat çeken Faroe Adaları, denizle birbirinden ayrılan topluluklarını birleştirmek için cesur bir adım attı.

Resmi istatistik departmanı Hagstova Føroya'nın verilerine göre 1 Haziran 2026 itibarıyla 55.409 kişiye ev sahipliği yapan bu bölge, devasa bir altyapı projesine imza attı.

Dört tünelle gelen ulaşım özgürlüğü

Adalardaki ulaşım sistemi, dört ana sualtı tüneli üzerine kurulu. P/F Tunnil şirketi tarafından işletilen bu tüneller, yılın her günü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

4,9 kilometre uzunluğundaki bu ilk tünel, havalimanının olduğu Vágar adasını başkent Tórshavn’a bağlıyor.

6,2 kilometre uzunluğunda olup, en derin noktasında deniz seviyesinin 160 metre altına iniyor.

Üç kolu birbirine bağlayan, deniz seviyesinin 72 metre altında yer alan dünyanın ilk sualtı döner kavşağına sahip. Toplam uzunluğu 11.240 metre olan bu yapı, ulaşım süresini 64 dakikadan 16 dakikaya düşürdü.

10,8 kilometre ile takımadaların en uzun tüneli olma özelliğini taşıyor ve adaya 24 saat kesintisiz kara bağlantısı sağlıyor.

Tünellerin maliyeti 346 milyon euro

Bu projelerin toplam maliyeti yaklaşık 346 milyon euroyu buluyor. İskandinav müteahhitlik firması NCC tarafından "sondaj ve patlatma" yöntemiyle inşa edilen tüneller, hem kamu kaynakları hem de kredilerle finanse edildi.

Kullanıcılar, işletme giderlerini karşılamak ve kredi borçlarını ödemek için geçiş ücreti ödüyor.