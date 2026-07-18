8 ameliyat geçirdi ama nafile… Avrupa'da umdu Türkiye'de buldu

Avrupa’da 8 ameliyat geçirdi, Türkiye’de yapay mesane ile sağlığına kavuştu 18.07.2026 10:25:36 İstanbul / Sağlık / 20260718AW749226 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir IHAAW101455-SAG/18-07-2026 - Avrupa’da 8 ameliyat geçirdi, Türkiye’de yapay mesane ile sağlığına kavuştu (Fotoğraflı) İSTANBUL (İHA) - Fransa'da yaşayan 49 yaşındaki Orhan Polat, yıllar önce geçirdiği iş kazasının ardından idrar yollarındaki sorunlar nedeniyle Avrupa'da sekiz kez ameliyat oldu, ancak enfeksiyonlardan kurtulamadı. Mesane tümörü geliştiğinde Avrupa'da tedavi sürecinin geciktiğini söyleyen Polat, kendisine torbalı yaşam önerildiğini belirtti. Türkiye'de ise robotik cerrahiyle mesanesi alınarak bağırsaktan yapay mesane oluşturuldu. Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, genç hastalarda uygun şartlar oluştuğunda yapay mesanenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Fransa'da yaşayan 49 yaşındaki Orhan Polat'ın sağlık mücadelesi yıllar önce geçirdiği iş kazasıyla başladı. Kazada idrar yolları zarar gören Polat, 2000 yılından bu yana Avrupa'da ve Türkiye'de birçok tedavi gördü. Yaklaşık 10 yıl içinde Avrupa'da aynı nedenle sekiz kez ameliyat geçiren Polat, buna rağmen sürekli enfeksiyon yaşadığını anlattı. 2017 yılından itibaren sık idrara çıkma şikâyetlerinin artmasıyla hem iş hem de sosyal yaşamının olumsuz etkilendiğini belirten Polat, daha sonra mesane tümörü tanısı aldı. Mesane tümörü nedeniyle Fransa'da tedavi sürecinin uzadığını ifade eden Polat, Türkiye'ye gelerek Bahçelievler Memorial Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek'e başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde mesanedeki tümörün kas tabakasına yayıldığı belirlendi. Robotik cerrahiyle mesanesi tamamen alınan hastaya, ince bağırsaktan oluşturulan yapay mesane nakledildi. "Avrupa'da sekiz kez ameliyat oldum, enfeksiyonlardan kurtulamadım" Yaşadığı süreci anlatan Orhan Polat, yıllarca Avrupa'da tedavi gördüğünü belirterek, "Geçirdiğim iş kazasında idrar yollarım ciddi şekilde zarar gördü. O süreçten sonra tam sekiz kez ameliyat oldum. Buna rağmen sürekli enfeksiyon geçiriyordum. Yaklaşık 10 yıl boyunca aynı sorun nedeniyle defalarca ameliyat oldum. Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek'in yaptığı ameliyattan sonra ise uzun süre hiçbir enfeksiyon yaşamadım ve hiçbir rahatsızlık hissetmedim" dedi. "Mesane tümörü ameliyatı gecikti" Mesane tümörü tanısı aldıktan sonra yaşadığı süreci de anlatan Polat, "İlk belirtiler sık idrara çıkma ve idrarda kanamaydı. Hocam bana vakit kaybetmeden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ancak Fransa'da halletmem gereken işlerim olduğu için geri döndüm. Marsilya'da başvurduğum devlet hastanesinde tedavi süreci uzadı ve ameliyat gecikti. Bana göre ameliyat bu kadar gecikmeseydi hastalık bu kadar ilerlemeyecekti" diye konuştu. "Torbalı yaşam yerine yapay mesane yapıldı" Fransa'da kendisine torba dışında bir seçenek sunulmadığını belirten Polat, Türkiye'de uygulanan tedavinin hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Polat, "Yaklaşık 8-9 saat süren robotik bir ameliyat geçirdim. Bana yapay mesane yapıldı. Doğal mesane ile yapay mesane arasında bazı farklar var. Yaklaşık 3-4 saatte bir mutlaka tuvalete gitmem gerekiyor ve idrarı uzun süre tutmamam gerekiyor. Ama buna rağmen normal hayatıma devam edebilecek olmak benim için çok değerli" ifadelerini kullandı. "2017'den sonra hayatım tamamen değişti" Sık idrara çıkma şikâyetlerinin zamanla yaşamını zorlaştırdığını dile getiren Polat, "2017'den itibaren sık idrara çıkma şikâyetlerim başladı. Bu durum hem iş hayatımı hem de sosyal yaşamımı ciddi şekilde etkiledi. İdrar yolu problemleri dışarıdan basit gibi görünebilir ama yaşayan bilir. Sürekli tuvalet ihtiyacı hissetmek yaşam kalitesini gerçekten çok düşürüyor. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Henüz ameliyatın ikinci günündeyim ama yürüyebiliyor ve temel ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum" dedi. "49 yaşındaki hastaya torba yerine yapay mesane oluşturduk" Hastanın durumunu değerlendiren Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ise, "Hastamız Fransa'dan bize başvurdu. İdrar kesesindeki tümör kas tabakasına yayılmıştı. Bu durumda mesanenin tamamen alınması gerekiyordu. Fransa'da kendisine torba dışında bir seçenek olmadığı söylenmiş. Biz ise robotik cerrahiyle mesanenin tamamını çıkardık ve yaklaşık 45-50 santimetrelik bağırsak dokusundan yapay mesane oluşturduk. Tüm işlemi büyük bir kesi yapmadan robotik cerrahiyle gerçekleştirdik" dedi. "Yapay mesane genç hastalarda yaşam kalitesini artırıyor" Yapay mesanenin uygun hastalarda önemli avantajlar sağladığını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Torbalı hastalarda idrar dışarıdaki bir torbaya toplandığı için özellikle genç hastalarda estetik ve sosyal yaşam açısından zorluklar yaşanabiliyor. Yapay mesanede ise dışarıdan ameliyat olduğu anlaşılmıyor. Robotik cerrahinin sağladığı hassasiyet sayesinde kanama daha az oluyor, sinirler daha iyi korunuyor ve hastalar günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebiliyor. Özellikle genç hastalarda idrar tutma ve cinsel fonksiyonların korunması bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu. "İdrarda ağrısız kanama en önemli uyarı işareti" İdrar kesesi kanserinde erken tanının kritik önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Şimşek, "İdrar kesesi kanserinin en önemli belirtisi ağrısız ve pıhtılı idrar kanamasıdır. Hastalar bunu bazen idrar yolu enfeksiyonu ya da taş düşürmeyle karıştırabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka üroloji uzmanına başvurulmalı ve gerekli incelemeler yapılmalıdır. Erken tanı konulursa birçok hastada mesaneyi almaya gerek kalmadan kapalı yöntemlerle tedavi mümkün olabiliyor" ifadelerini kullandı.