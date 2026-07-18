Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

Marca'da yer alan habere göre; Gerek A Milli Takım formasıyla gerekse Real Madrid'deki performansıyla Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Arda Güler, Mourinho'nun da radarına girmişti. Portekizli çalıştırıcının, göreve gelir gelmez Arda'yı ilk 11'in merkezine koyacağı ve yeni sezon yapılanmasını onun etrafında kuracağı belirtiliyordu. Ancak hazırlık süreci ve taktiksel arayışlar, deneyimli hocanın geri adım atmasına neden oldu.