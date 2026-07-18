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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

Real Madrid’in başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, genç yıldızımız Arda Güler hakkında beklenmedik bir karar aldı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

İspanyol devi Real Madrid’de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun, milli yıldızımız Arda Güler hakkındaki kararı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Deneyimli çalıştırıcının, ilk etapta takımın vazgeçilmezleri arasına koymayı düşündüğü genç yetenek için planlarını değiştirdiği iddia edildi.

#2
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

Marca'da yer alan habere göre; Gerek A Milli Takım formasıyla gerekse Real Madrid'deki performansıyla Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Arda Güler, Mourinho'nun da radarına girmişti. Portekizli çalıştırıcının, göreve gelir gelmez Arda'yı ilk 11'in merkezine koyacağı ve yeni sezon yapılanmasını onun etrafında kuracağı belirtiliyordu. Ancak hazırlık süreci ve taktiksel arayışlar, deneyimli hocanın geri adım atmasına neden oldu.

#3
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

Haberde, deneyimli hocanın yeni sezon planlamasında radikal bir değişikliğe gittiği, fiziksel mücadele düzeyi yüksek ve farklı bir taktiksel diziliş üzerinde durduğu, bu nedenle Arda Güler'i yeni sezonda ana planda düşünmediği dile getirildi.

#4
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar

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