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Yerel Türkiye'de o ilimizde çakan şimşek şaşırttı! İlginç anlar: neye uğradığını şaşırdılar! Şok eden olay
Yerel

Türkiye'de o ilimizde çakan şimşek şaşırttı! İlginç anlar: neye uğradığını şaşırdılar! Şok eden olay

Yeniakit Publisher
2023-06-18 18:10:00 - 2023-06-18 18:14:08
Türkiye'de o ilimizde çakan şimşek şaşırttı! İlginç anlar: neye uğradığını şaşırdılar! Şok eden olay

Türkiye'nin bursa kenti duyurdu. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava, Bursa'da da kendini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Olay anı sırasında dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Türkiye'de kaydedildi! Çakan şimşekler kenti aydınlattı... 16 dakikada tam 85 tane

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava, Bursa'da da kendini gösterdi. İki gündür etkili olan sağanak yağışla birlikte kentte gece boyunca çakan şimşekler adeta şehri aydınlattı. O anları kaydeden gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı, 16 dakikada 85 şimşeği fotoğrafladı.
Sağanak yağış yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken; Bursa’da cuma gecesinden itibaren etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

16 DAKİKADA 85 ŞİMŞEĞİ KAYDETTİ

Osmangazi ilçesindeki evinin çatısından Bursa semalarındaki şimşekleri fotoğraflamaya başlayan Şanlı, Samanlı Dağları üzerindeki 85 şimşeği 16 dakikada fotoğrafladı.

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