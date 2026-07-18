Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemiye Türkiye yardı eli uzattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de seyir halindeyken dron saldırısına uğrayan “GAS NERO” isimli LPG tankerine Türkiye tarafından müdahale edildiğini açıkladı. Yangını söndürülen gemi, tamir işlemleri için Trabzon’a ulaştı.
Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “GAS NERO” isimli LPG tankerinin Karadeniz’de seyri sırasında dron saldırısına uğradığı bildirildi.
Saldırı sonucu geminin baş taraf tankında yangın çıktığı ve tankerin yardım talebinde bulunduğu belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da Rusya/Kavkaz'da dron saldırısına uğrayan 'GAS AURA' gemisinden tahliye edilen 2 yaralı Filipinli personeli, 16 Temmuz'da Sinop açıklarında Sahil Güvenlik helikopterine güvenle teslim eden 'GAS NERO' isimli LPG tankeri, Karadeniz'de seyri sırasında dron saldırısı sonucu baş taraf tankında çıkan yangın nedeniyle yardım talebinde bulundu. Samsun Liman Başkanlığımız koordinasyonunda bölgeye sevk edilen yangın söndürme römorkörünün zamanında müdahalesiyle yangın başarıyla söndürüldü. Tamir işlemleri için Trabzon'a tersaneye seyreden gemi, saat 16.00'da Trabzon'a ulaşmış olup, tamir işlemleri için driftte beklemektedir" denildi.