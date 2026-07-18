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Gündem Avrupa'ya milyonları kaçırırken kıskıvrak yakalandı! Suç şebekesinin kasası MASAK duvarına tosladı!
Gündem

Avrupa'ya milyonları kaçırırken kıskıvrak yakalandı! Suç şebekesinin kasası MASAK duvarına tosladı!

Yeniakit Publisher
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Avrupa'ya milyonları kaçırırken kıskıvrak yakalandı! Suç şebekesinin kasası MASAK duvarına tosladı!

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen derin soruşturmada şebekenin kirli çarkına darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor. Kirli paravanın arkasına saklanan yapının finansal ayağını çökerten operasyonda, örgüt üyelerinin paraları yurt dışına kaçırma ve kaçış planları adli makamların radarına takıldı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

ECE GÜNER’İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan Avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner, şüpheli finansal hareketlilik ve firar girişimi iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

2 SAATTE 400 BİN EURO TRANSFER ETTİ

Güvenlik ve istihbarat birimlerinden edinilen bilgilere göre; hakkında inceleme yürütülen Özgür Güner'in, dikkat çekici bir hızla hesaplarını boşaltmaya çalıştığı saptandı. Güner'in, sadece 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde toplam 400 bin euroyu Fransa merkezli CCF Paris Bank hesaplarına havale ettiği belirlendi.

 

UÇAK BİLETİ ALINCA DÜĞMEYE BASILDI

Gerçekleştirilen bu jet transferin hemen ardından siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri, şüphelinin yurt dışına kaçış planı yaptığını tespit etti. Özgür Güner'in adına düzenlenen yurt dışı uçak biletinin sisteme düşmesi üzerine adli makamlar koordineli bir şekilde harekete geçti.

MASAK'TAN JET BLOKE

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankacılık sistemindeki şüpheli para hareketlerini radarına alarak Güner'in Türkiye'deki tüm banka hesaplarına jet hızıyla bloke koydu. Hesapların dondurulmasının ardından şüpheli Özgür Güner, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ECE GÜNER EMNİYET İFADESİNDE AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Ece Güner, emniyetteki ifadesinde Ahbap Derneği'ne beş altı yıldır bağış yaptığını özellikle deprem zamanında yüklü miktarlarda bağışta bulunduğunu söylemişti.

Haluk Levent'i ismen tanıdığını iddia eden Güner, "Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap derneğinin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum." iddiasını dile getirmişti.

Güner, Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yaptığı iddiasını ise reddetmişti.

 

"ÇİÇEK BUKETİYLE OFİSİME GELDİ"

Kahramnamaraş merkezli deprem felaketi sonrasında Ahbap Derneği'ne yüklü miktarlarda bağış yaptığını söyleyen Güner, bağışları sonrası Levent'in kendisine telefonla ulaştığını iddia etmişti.

"Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. Ben de yaptığım yardımların görülmesini duyulmasını çok istemiyordum. Haluk Levent'in benimle görüşmesinin çok istememiştim" diyen Ece Güner, Levent'in elinde bir çiçek buketiyle ofisini ziyaret ettiğini ileri sürmüştü.

"BAHANELER SUNARAK BORÇ İSTEMEYE BAŞLADI"

"Deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı." diyen Güner, ifadesinde şu iddiaları gündeme getirmişti: "Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye parktan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran nakdim vardı. 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla yolladım.

Haluk Levent dediği tarihte borcunu, parayı yolladığım hesap sahibi kişiler üzerinden ödedi. Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını tekrardan iki haftalık borç olarak benzer bedeli benden istedi.

Ben de aynı şekilde Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Ben Haluk Levent'e niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim güvenimi kazandı."

ANKARA'DAKİ PROJE VE 3 MİLYON DOLAR BORÇ İSTEĞİ

Haluk Levent'in 2023 yılının ağustos ayında derneğin Ankara'da büyük bir teknoloji parkı kuracağını anlattığını söyleyen Güner, bu proje için gönderdiğini ileri sürdüğü 1 milyon dolar için şunları öne sürmüştü: "Bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini ve bu iş adamının 3 milyon dolar civarında yardımı olacağını bahsetti. Bu iş adamının daha sonra bir vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi ve Ahbap derneği olarak bu projeyle ilgili bir çok taahhütte bulunduklarını gerçekleştiremezlerse dernek adına büyük bir yıkım olacağını ve davalar açılabileceğini derneğinin isminin kirlenebileceğini söyledi.

İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Bende daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın lira karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim.

Teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap derneğine bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti."

Haluk Levent'in geçen bir aylık sürede borcunu ödemediğini öne süren Ece Güner, "Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu." iddialarını gündeme getirmişti.

 

"ACIMA HİSSİ UYANDIRAN HİKAYELER ANLATIRDI"

"Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı." diyen Güner, savunmasına şöyle devam etmişti: "Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım. Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi."

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Yorumlar

ata

milletin neden fakirlik çektiği şimdi daha iyi anlaşılıyor... yahu ağzını açan üçyüz bin dolar, beşyüz bin avro... beş milyon frank, on milyon tl... mehmet abim de üç kuruşu denkleştirecem diye sabahlıyor ofisinde... vay babam vay... memlekete bak be...

Adem

Seküler laik tayfa.....bunlarin rezaleti ataya ite tapmayi birakip kendilerini yaradana kul olana kadar sürer.Rabbim bize sabir bu yolsuzlarada hidayet versin...
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