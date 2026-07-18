Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif
Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır sorusu sosyal medyada trend olan konulardan biri...
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Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır sorusu sosyal medyada trend olan konulardan biri...
Chia sulu zayıflama içeceği son dönemin en çok konuşulan tarifleri arasında yer alıyor. Lif bakımından zengin chia tohumu ile hazırlanan bu içecek, dengeli beslenme programını desteklemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki chia sulu zayıflama içeceği nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir?
Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte chia tohumu, mutfaklarda en sık kullanılan besinlerden biri haline geldi. Suyla buluştuğunda jel kıvamına gelen chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.
Ancak uzmanlar, tek başına hiçbir besinin zayıflama mucizesi yaratmadığını, kalıcı kilo kontrolü için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin temel şart olduğunu vurguluyor.
Chia sulu zayıflama içeceği tarifi Malzemeler: 1 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı (200-250 ml) su Yarım limonun suyu (isteğe bağlı) Birkaç yaprak taze nane (isteğe bağlı)
Hazırlanışı: Chia tohumlarını suyun içine ekleyin.
Karışımı 20-30 dakika bekleterek tohumların şişmesini sağlayın.
Dilerseniz limon suyu ve nane ilave ederek karıştırın.
Hazırladıktan sonra taze olarak tüketin.
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