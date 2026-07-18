  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim DOA sisteminde zirve: O il herkesi geçti Gaziosmanpaşa'da Paşa Kahveleri dönemi başladı: Taşlıtarla hizmete açıldı Alerjisi olanlar dikkat! Arı sokması ani ölüme neden olabilir Kopan kayaç parçaları... Uzmanından tatilcilere 'bilmediğiniz suya atlamayın' uyarısı Eski Türkiye artıklarına ders olsun! İHL öğrencisinden matematik şampiyonluğu
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır sorusu sosyal medyada trend olan konulardan biri...

#1
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Chia sulu zayıflama içeceği son dönemin en çok konuşulan tarifleri arasında yer alıyor. Lif bakımından zengin chia tohumu ile hazırlanan bu içecek, dengeli beslenme programını desteklemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki chia sulu zayıflama içeceği nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir?

#2
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte chia tohumu, mutfaklarda en sık kullanılan besinlerden biri haline geldi. Suyla buluştuğunda jel kıvamına gelen chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

#3
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Ancak uzmanlar, tek başına hiçbir besinin zayıflama mucizesi yaratmadığını, kalıcı kilo kontrolü için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin temel şart olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Chia sulu zayıflama içeceği tarifi Malzemeler: 1 yemek kaşığı chia tohumu 1 su bardağı (200-250 ml) su Yarım limonun suyu (isteğe bağlı) Birkaç yaprak taze nane (isteğe bağlı)

#5
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Hazırlanışı: Chia tohumlarını suyun içine ekleyin.

#6
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Karışımı 20-30 dakika bekleterek tohumların şişmesini sağlayın.

#7
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Dilerseniz limon suyu ve nane ilave ederek karıştırın.

#8
Foto - Faydaları neler? Chia sulu zayıflama içeceği nasıl yapılır? Tok tutan ve pratik tarif

Hazırladıktan sonra taze olarak tüketin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Yazar Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayı ve bazı medya kuruluşlarının konuya yaklaşımını..
Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini b..
Elazığ'da 4 şiddetinde deprem
Gündem

Elazığ'da 4 şiddetinde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı
Gündem

İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerine yüzde 60 zam yapıldı. Zamla birlikte 5 bin lira olan aylık ücret 8 bin liraya yükseldi. ..
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!
Gündem

Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı!

Mahsun Kırmızıgül, Ahbap soruşturmasında tutuklanan eski dostu Haluk Levent’e tepki gösterdi. ‘Keşke ellerin kırılsaydı’ diyen Kırmızıgül, “..
12. Yargı paketi ile neler değişti? İşte madde madde yeni kararlar
Gündem

12. Yargı paketi ile neler değişti? İşte madde madde yeni kararlar

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23