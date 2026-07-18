Netanyahu'yu saatlerce övmüşlerdi: İsrail'den Arnavutluk'a askerî destek

İsrail ile Arnavutluk arasında derinleştirilen savunma iş birliği kapsamında Tiran yönetimine topçu sistemleri ve insansız hava araçları sağlanacak; ülkede İsrail teknolojisine dayalı savunma sistemlerinin üretimi ve montajı yapılacak.

İsrail, Balkanlar’daki askerî ve siyasî nüfuzunu genişletme hamleleri kapsamında Arnavutluk ile yürüttüğü savunma iş birliğini yeni silah anlaşmalarıyla tahkim ediyor. Tiran yönetiminin İsrailli silah şirketleriyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde Arnavutluk’a gelişmiş topçu sistemleri, taktik insansız hava araçları ve askerî teknolojiler sağlanması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki askerî yakınlaşmanın resmî zemini, Haziran 2023’te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanında Mutabakat Zaptı ile oluşturuldu. Anlaşmada siber güvenlik, savunma sanayii ve istihbarat paylaşımı öncelikli iş birliği alanları olarak belirlendi. Arnavutluk yönetimi, bu süreçle birlikte İsrail ile savunma ilişkilerini yoğunlaştırma iradesini açıkça ortaya koydu.

Silahlar Arnavutluk’ta monte edilecek

2025 yılında yayımlanan savunma anlaşması kapsamında ilk aşamada üç ayrı sözleşmenin hazırlandığı, İsrail menşeli silah sistemlerinin Arnavutluk tarafından satın alınacağı ve bazı sistemlerin ülkede İsrailli şirketlerin desteğiyle monte edileceği bildirildi. Anlaşmanın, Arnavut ordusunun savunma kapasitesini NATO standartları doğrultusunda yeniden şekillendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

İsrailli Elbit Systems şirketinin Arnavutluk’a gelişmiş topçu sistemleri ve taktik insansız hava araçları sağlaması planlanıyor. İş birliği, doğrudan silah satışının ötesine geçerek Arnavutluk’ta yerli savunma üretim altyapısının kurulmasını, teknoloji aktarımını ve bazı askerî sistemlerin ülke içerisinde üretilmesini de kapsıyor.

Havacılık akademisi de İsrailli şirkete emanet

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Nisan 2025’te İsrailli Elbit Systems ile Avlonya’daki Havacılık Akademisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için anlaşma imzaladı. Proje kapsamında gelişmiş uçuş simülatörleri, modern eğitim cihazları ve askerî havacılık eğitim altyapısı kurulacak. Arnavutluk yönetimi, akademinin hem askerî hem sivil havacılık alanında ülkenin dışa bağımlılığını azaltacağını savunuyor.

Balkanlar İsrail silah sanayiine açılıyor

Arnavutluk’un İsrail ile kurduğu askerî ortaklık, Tel Aviv yönetiminin Balkanlar’da geliştirdiği daha geniş bir nüfuz siyasetinin parçası olarak öne çıkıyor. İsrail; Arnavutluk ile istihbarat, siber güvenlik ve savunma sanayii alanlarında çalışırken Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile de hava savunma sistemleri, füze teknolojileri ve müşterek askerî tatbikatlar üzerinden ilişkilerini güçlendiriyor.

Arnavutluk ise bir taraftan İsrail silahlarıyla ordusunu donatırken diğer taraftan Hırvatistan ve Kosova ile imzaladığı savunma mutabakatları üzerinden Balkanlar’daki askerî yapılanmasını genişletiyor. Mart 2025’te Arnavutluk, Hırvatistan ve Kosova arasında ortak savunma iş birliği bildirisi imzalanmıştı