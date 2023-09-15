10 yılda tam 77 bin sefer yapıldı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi kapsamında geride kalan 10 yılda 77 bin sefer gerçekleştirilirken, 340 milyar dolar değerinde mal bulunan 7,31 milyon TEU konteyner taşındı. Söz konusu mallar Avrupa’nın 217 kentine ulaştırıldı.

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi seferlerinin uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğine katkı sağlayan önemli bir köprü hâline geldiği belirtildi. Bu alandaki uluslararası iş birliğinin pekiştirilmesi için düzenlenen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi İşbirliği Forumu bugün Çin’in Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde başladı.