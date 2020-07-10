10 Temmuz altın fiyatları | Altın yükselmeye devam edecek mi?
Altın yükselmeye devam edecek mi? Temmuz ayının ilk gününden beri yükselmeye devam eden altın fiyatlarındaki son durum, düğün yapacak olanları üzdü. Birçok ekonomist, temmuz ayı içerisinde yükselişin olacağını öngörüyordu. Fakat haziranda 355-360 seviyelerini gören altının temmuz ayında 400'leri görmesi pek de tahmin edilmeyen bir durumdu. Peki ama bugün gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altında son durum ne? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın yükselecek mi? Altın alınmalı mı, beklenmeli mi? Kapalıçarşı canlı döviz altın fiyatlarındaki son durum değişti mi? İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları ve merak edilenler...
Altın fiyatlarının bu denli yükselmesi, altın alacak yatırımcıların planını bozdu. Düğünlerin yapıldığı sezonda altının aniden yükselmesi vatandaşlar tarafından beklenmiyordu. Fakat birçok ekonomist altın fiyatlarının temmuz ayında yükseleceğine ilişkin konuşmalar yaparak uyarıda bulundu. Yükselişin hızının bu oranda olması beklenmesede bu durum gerçekleşti ve ilerleyen süreçlerde de altın yükselmeye devam edecek.
Dün 400 liradan işlem gören gram altın bugün 396 liradan işlem görüyor. Sabah saatlerinde düşen gram haftayı nasıl kapatacak?
GRAM ALTIN
- 396,69
- 396,83
22 AYAR BİLEZİK
- 364,20
- 366,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.577,00
- 2.599,30
YARIM ALTIN
- 1.288,50
- 1.304,60
ÇEYREK ALTIN
- 644,20
- 653,10
REŞAT ALTIN
- 2.609,47
- 2.632,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 359,91
- 373,83
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 222,70
- 258,49
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