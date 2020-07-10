10 Temmuz altın fiyatları | Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın yükselmeye devam edecek mi? Temmuz ayının ilk gününden beri yükselmeye devam eden altın fiyatlarındaki son durum, düğün yapacak olanları üzdü. Birçok ekonomist, temmuz ayı içerisinde yükselişin olacağını öngörüyordu. Fakat haziranda 355-360 seviyelerini gören altının temmuz ayında 400'leri görmesi pek de tahmin edilmeyen bir durumdu. Peki ama bugün gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altında son durum ne? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın yükselecek mi? Altın alınmalı mı, beklenmeli mi? Kapalıçarşı canlı döviz altın fiyatlarındaki son durum değişti mi? İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları ve merak edilenler...