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Gündem 10 PKK’lı terörist daha öldürüldü
Gündem

10 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5, Irak’ın kuzeyindeki Metina’da 2, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:13:00 -
10 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan; MSB Irak’ın kuzeyinde de 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.” ifadeleri yer aldı.

Komandolar etkisiz hale getirdi

Bakanlık, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

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