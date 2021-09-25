10 PKK’lı terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5, Irak’ın kuzeyindeki Metina’da 2, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan; MSB Irak’ın kuzeyinde de 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.” ifadeleri yer aldı.
Komandolar etkisiz hale getirdi
Bakanlık, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.