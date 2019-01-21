10 milyon vatandaş destek alacak ama... Vatandaş bindirim yapılan elektrikte indirim bekliyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi.

Aile Bakanlığı düzenleme yapıyor

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin, bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında, destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. Hayırlı olsun."

Elektrik ve doğal gaz zamları vatandaşın belini büktü

2018 yılında elektriğe yapılan 4 zam ile yaklaşık yüzde 50 oranında artan faturalar nedeniyle beli bükülen vatandaşlar, indirim bekliyor. Kış ayında vatandaşın üzerine yüklenen zamlara yüzde 10 indirim yapılsa da dağıtım bedeline yapılan yüzde 15 oranında zam elektrikte faturaların yüküne ek getirdiği belirlendi.

Dağıtım ve aydınlatma bedeline zam yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası, konut kullanıcılarının elektrik faturalarında yüzde 10 indirime gidilirken, dağıtım bedelleri artırılarak şirketlerin kârının koruyacak düzenleme yapıldığını açıkladı.

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre konutlar için çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelinden oluşan Perakende Enerji Bedeli Ekim 2018'e göre yüzde 19.2 düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam yapıldı. Ayrıca tüm abone grupları için dağıtım bedelinin artırılmasıyla sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatmaya cüzi zam yapılırken, genel aydınlatma bedeli yüzde 5.22 artırıldı" ifadeleri yer aldı.