10 milyon kişi “Hızlı Giriş” yapıyor

Hızlı Giriş teknolojisi, Turkcell’in gazete ve dergi uygulaması “Dergilik”, müşteri hizmetleri uygulaması “Hesabım”, seyahat sitesi Fulltrip ve kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da kullanılıyor. Söz konusu teknoloji ayrıca birçok servis sağlayıcı tarafından da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk canlı mobil yarışması Hadi, seyahat uygulaması Piri, Beyoğlu Belediyesi’nin yaşam uygulaması Smart Beyoğlu ve sosyal oyun platformu Kimboo ile Kuponsa gibi birçok uygulama sorunsuz ve güvenli oturum açma hizmeti için Hızlı Giriş’i kullanıyor.