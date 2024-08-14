10 milyar dolarlık helikopter alacaklar

Polonya, ülkenin askeri kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla Salı günü ABD’li üretici Boeing’den 96 adet Apache taarruz helikopteri satın almak için 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Tedarik, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında, doğrudan Polonya savunma sanayisine, özellikle de Polonya Silahlanma Grubu’ndaki (PGZ) şirketlere fayda sağlayacak bir ofset anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor.

POLONYA’YA TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Defence Blog haberine göre program için dengeleme sağlayıcıları arasında önde gelen Amerikan savunma şirketleri The Boeing Company, Lockheed Martin ve General Electric yer alıyor. Anlaşmalarda müzakere edilen şartlara göre, bu şirketler belirli teknolojileri PGZ kapsamındaki iki havacılık şirketine transfer edecek. Bir sonraki adım, ABD şirketleri ile PGZ Group şirketleri arasındaki ortaklıkları resmileştirecek uygulama anlaşmalarının imzalanmasını içeriyor.

Bu girişimin önemli bir parçası, Łódź’daki Military Aviation Works No. 1 SA’da AH-64E Apache helikopterleri için bir Destek Merkezi kurulmasıdır. Bu merkez, seçili helikopter bileşenleri için O-seviyesi (Kurumsal), I-seviyesi (Orta) ve D-seviyesi (Depo) bakımını gerçekleştirmek üzere donatılacaktır. Ayrıca merkez, radar ve hedefleme sistemleri de dahil olmak üzere platformun özel ekipmanlarının onarımlarını ve revizyonlarını gerçekleştirecektir.

Başka bir gelişmede, Dęblin’deki Military Aviation Works No. 1 SA şubesinde bir T700/CT7 Motor Destek Merkezi kurulacak. Bu tesis, AH-64E Apache helikopterlerinin yanı sıra Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterindeki AW101, AW149 ve Black Hawk gibi diğer helikopterlere güç veren T700/CT7 motorlarının bakımını, onarımını ve elden geçirilmesini sağlayacak kapasiteye sahip olacak. Ayrıca, Varşova’daki Askeri Merkezi Tasarım ve Teknoloji Bürosu (WCBKT SA), bir diğer PGZ Group şirketi, projede önemli bir rol oynayacak. WCBKT SA tarafından üretilen yer destek ekipmanları, üreticiler tarafından AH-64E Apache helikopterleriyle uyumluluk açısından test edilecek ve sertifikalandırılacak. Bu sertifika, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından AH-64E Apache filosunun operasyonel desteğinde yerel olarak üretilen ekipmanların kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu dengeleme taahhütleri aracılığıyla kazanılan yetkinlikler, PGZ Grup şirketlerinin AH-64E Apache helikopterlerinin yaşam döngüsü bakım ve desteğine tam olarak katılmasını sağlayarak filonun Polonya Silahlı Kuvvetleri’ndeki hizmeti boyunca operasyonel ve etkili kalmasını sağlayacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO