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İSLAM 10 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-10 06:12:00 -
10 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (10 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَؕ اِنَّ الَّذٖينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin; çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz; Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar."

 (Nahl Suresi- 16)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


TEFSİRİ: 

Allah’ın hükümlerini önemsemeyip de haram ve helâl konusunu hafife alarak, aslında kendi keyfî arzularıyla uluorta hükümler koyup bunları Allah’ın hükümleriymiş gibi göstermeye kalkışmak, “az bir faydalanma” yani önemsiz dünya menfaatleri uğruna “Allah üzerine yalan uydurmak”, insanı ebedî kurtuluştan mahrum bırakacak ve “elemli bir azab”a götürecek ölçüde ağır bir suçtur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 448-449
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar:

Zayıflara rıfk, anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)

 

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