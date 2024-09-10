  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O şirket iflasın eşiğinde!

Tam 13 yıl aradan sonra bir ilk! Türkiye'ye davet

Teğmenlerin korsan yeminiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Konut fiyatlarında şok düşüş! Türkiye fiyatların en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 6 şehit

Hindistan ve BAE'den nükleer enerji anlaşması

Narin’in katilini cezalandıralım! Hunharca öldürülen Ayşenur'un katili cezasız mı kalsın? Karahasanoğlu’ndan tarihi çağrı: “Bedeline razıyız diyelim katillerin yakasına yapışalım”

Rusya'dan Prens Selman'a sürpriz! Erdoğan detayı dikkat çekti

Muhalefetin hevesi kursağında kaldı! Dolara talep azaldı

Siyasi iktidara sopa sallaya sallaya parayı götürüyorlardı... Koç’un ümidi kalmadı
Tarih 10 Eylül 1924: Mehmet Fahri Efendi'nin vefatı (Kâtip)
Tarih

10 Eylül 1924: Mehmet Fahri Efendi'nin vefatı (Kâtip)

Yeniakit Publisher
2024-09-10 06:02:00 -
10 Eylül 1924: Mehmet Fahri Efendi'nin vefatı (Kâtip)

Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kâtip Mehmet Fahri Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

1871 yılında Konya’nın Sırçalı Mescid Mahallesi’nde doğdu. Ali Efendi’nin oğludur. İlkokul ve Rüştiye mektebini bitirdikten sonra, Nakı-boğlu Medresesine girdi, sarf ve nahiv gibi tertip dersleri ile fıkhı, Parlakzade Ahmet Efendi’den okudu daha sonra, Aladağlı Hacı Ahmet Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyet hayatına atıldı, Konya Mahkeme-i Şeriyyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yaptı. Bir süre de Konya ve Akşehir tapu memurluklarında bulundu, bir ara da Konya Hâkimliği görevini deruhte etti. Daha sonra bir heyet önünde niyabet imtihanına girerek başarılı oldu. Ereğli’ye naip tayin edilmişse de gitmedi.

Merhumun yazı hocası da Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir. Nesih, sülüs ve rik’a yazan Fahri Efendi, Sarı Kadı’nın Mehmet Efendi denmekle meşhurdur. Eserleri oğlu Ali İhsan Efendiye intikal etmiştir. İşlerinde dürüst, ahlaklı ve yakışıklı bir insan olan Mehmet Fahri Efendi, 1924 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23