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10 bin kişilik ziyafete 16 ödüllü kapanış

Urla Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası 8’inci Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nin kapanış töreninde 12 farklı dalda 16 sanatçıya verilen ödüller de sahiplerini buldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:47
10 bin kişilik ziyafete 16 ödüllü kapanış

Urla Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası 8’inci Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nin kapanış töreninde 12 farklı dalda 16 sanatçıya verilen ödüller de sahiplerini buldu. İlçede 5 gün boyunca 5 farklı köy meydanı ve Urla sokaklarında 22 farklı oyunu yaklaşık 10 bin sanatseverin izlediğini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urlalılara tiyatro ziyafeti yaşattığımız için mutluyuz” dedi.



Urla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kapanış törenine Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz eşi Burcu Oğuz ile gelirken, usta tiyatrocu Orhan Aydın, Urla Belediyesi meclis üyeleri, tiyatrocular ve çok sayıda Urlalı da katıldı. Tiyatro festivalinde emeği geçenlere plaketlerini veren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, sanata ve sanatçıların her zaman yanında olduklarını söyledi.



Başkan’a ’Katkı" ödülü


Tiyatro festivaline verdiği katkılar nedeniyle teşekkür plaketi ile ödüllendirilen Başkan Oğuz, "Bu yıl 8’incisini başarıyla tamamladığımız festivalimizin önümüzdeki yıllarda da büyüyüp gelişerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu yıl Urla Meydanı ile 5 farklı köyümüzün meydanlarında sahnelenen oyunlar büyük ilgi çekti. Biri yurt dışından olmak üzere 20 farklı tiyatro grubunun sunduğu 22 ayrı oyunu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Bu sayımım önümüzdeki yıllarda daha da artacağına eminiz" diye konuştu.



"Katkılarımız sürecek"


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz konuşmasını şöyle tamamladı: "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek sanat ve sanatçıya verdiği önemi vurgulamıştır. Biz yerel yöneticilerde Ata’mızın bu sözünün kılavuz edinmiş ve çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin aydın gençlerini Urla’mızda görmek, onların oyunlarını seyretmek bizler için gurur vericiydi. İlçemizi bir sanat ve kültür merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nice nice tiyatro festivalleri yapmak dileğiyle başta Toprak Sahne Tiyatrosu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."



Program tiyatro ekiplerinin renkli gösterimleri ile sona erdi.



13 dalda 16 ödül verildi


Çocuk Oyunu Ödülü: Tiyatro Mürettebat Grubu’nun sunduğu "Prens ve Rapunzel" oyununa


Tiyatroda Müzik Ödülü: Tiyatro Bordo Grubu’ndan Şerif Varcan’a


Başarılı Yönetmen Ödülü: Maltepe Belediye Tiyatrosu’ndan Kubilay Erdelikaya’ya


Emek Ödülleri: Yaşar Gündem, Arkın Selek ve Erkan Cılak’a


Tiyatroda Umut Ödülü: Ödemiş Umut Tiyatrosu’ndan Canberk Mursalli’ye


Çiçeği Burnunda Erkek Oyuncu Ödülü: Tiyatro Mundus Grubu’ndan Orkun Genç’e


Çiçeği Burnunda Kadın Oyuncu Ödülü: Ekip Atölye Grubu’ndan Merve Çoban’a,


Gelecek Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü: Gaziemir Belediye Tiyatrosu’ndan Tarkan Baba ve Uğurcan Kılıç’a


Gelecek Vaat Eden Kadın Oyuncu Ödülü: Tiyatro Mundus’dan Ezgi Kapıkaya’ya


Komedyen Ödülü: Tarla Zanat Üretim Grubu’ndan Efdal Gülbudak’a,


Festivalin En İyi Oyunu Ödülü: Maltepe Belediye Tiyatrosu’nın "Deli" isimli oyunu


Tiyatroda Yoldaşlık Ödülü: Ekip Atölye’ye


Akışı Hak Eden Oyuncu Ödülü: Maltepe Belediye Tiyatrosu’ndan Kubilay Erdelikaya’ya verildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:47
  1. sanat
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