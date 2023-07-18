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Gündem 1 yaşındaki bebek cinayetinde gayr-i meşru ilişki skandalı!
Gündem

1 yaşındaki bebek cinayetinde gayr-i meşru ilişki skandalı!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 01:36:00 -
1 yaşındaki bebek cinayetinde gayr-i meşru ilişki skandalı!

Antalya'da Aygül Ç. adlı kadının yatakta ölü bulduğunu iddia ettiği 1 yaşındaki kızının vücudunda darp izine rastlandı. Aygül Ç. ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı.

Olay Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşandı.

Aygül Ç., 1 yaşındaki kızı Toprak Ç’yi yatağında ölü bulduğunu iddia ederek Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.

Bebeğin nasıl öldürüldüğü araştırılıyor!

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliniğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç’yi hastanede, gayr-i meşru ilişki yaşadığı Ahmet Ö’yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Toprak Ç’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.

Anne Aygül Ç. ile Ahmet Ö.nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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