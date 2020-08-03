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Eğitim

1. sınıflar ne zaman başlayacak 2020 2021

Okullar ayın kaçında açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı pandeminin seyriyle ilgili olsa da okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Uyum süreci öğrencileri için ders zilinin ne zaman çalacağı da merak ediliyor. Pek çok kişi “Okullar ayın kaçında açılacak 2020” , “1.sınıflara okul ne zaman başlayacak?” , “1.sınıf okul başlama tarihi” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:21:00 -
1. sınıflar ne zaman başlayacak 2020 2021

Okulların 31 Ağustos’ta açılacağı duyuruldu. Anaokulu ve 1.sınıflar her sene uyum süreci sebebiyle diğer öğrencilerden erken okula başlıyor. Peki, bu sene 1. Sınıflar ne zaman başlayacak?

1. sınıflar ne zaman başlayacak 2020 2021

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bu sene uyum süreci bir hafta önce olmayacak. Anaokulu ve 1. Sınıflar için uyum süreci de 31 Ağustos’ta başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uyum süreci 4 Eylül’de sona erecek.

2020-2021 MEB takvimi

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı         31 Ağustos 2020 Pazartesi

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi              31 Ağustos-4 Eylül 2020

Birinci dönem ara tatili                  16-20 Kasım 2020

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi- 5 Şubat 2021 Cuma

İkinci dönem başlama tarihi        8 Şubat 2021 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili    12-16 Nisan 2021

Yaz tatili 18 Haziran 2021

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İlkokul kayıt erteleme e okul MEB

 

 

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