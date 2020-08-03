1. sınıflar ne zaman başlayacak 2020 2021
Okullar ayın kaçında açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı pandeminin seyriyle ilgili olsa da okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Uyum süreci öğrencileri için ders zilinin ne zaman çalacağı da merak ediliyor. Pek çok kişi “Okullar ayın kaçında açılacak 2020” , “1.sınıflara okul ne zaman başlayacak?” , “1.sınıf okul başlama tarihi” konularını araştırıyor.
Okulların 31 Ağustos’ta açılacağı duyuruldu. Anaokulu ve 1.sınıflar her sene uyum süreci sebebiyle diğer öğrencilerden erken okula başlıyor. Peki, bu sene 1. Sınıflar ne zaman başlayacak?
1. sınıflar ne zaman başlayacak 2020 2021
Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bu sene uyum süreci bir hafta önce olmayacak. Anaokulu ve 1. Sınıflar için uyum süreci de 31 Ağustos’ta başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uyum süreci 4 Eylül’de sona erecek.
2020-2021 MEB takvimi
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı 31 Ağustos 2020 Pazartesi
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi 31 Ağustos-4 Eylül 2020
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi- 5 Şubat 2021 Cuma
İkinci dönem başlama tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021
Yaz tatili 18 Haziran 2021