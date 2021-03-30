1 milyon 179 bin metrekare arazi 15 yıllığına kiralık
Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan 1179116.75 m² tarım arazisi tarımsal amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma ihale suretiyle 15 (Onbeş) yıl süreyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre kiralama ihalesi 13.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Sivas İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’na yapılacak. İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
Suçatı mahallesinde bulunan tarım arazisine yıllık 70.750 TL fiyat takdir edilmiş.
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