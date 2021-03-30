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Ekonomi 1 milyon 179 bin metrekare arazi 15 yıllığına kiralık
Ekonomi

1 milyon 179 bin metrekare arazi 15 yıllığına kiralık

Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan 1179116.75 m² tarım arazisi tarımsal amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma ihale suretiyle 15 (Onbeş) yıl süreyle kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:44:00 -
1 milyon 179 bin metrekare arazi 15 yıllığına kiralık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre kiralama ihalesi 13.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Sivas İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’na yapılacak. İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

Suçatı mahallesinde bulunan tarım arazisine yıllık 70.750 TL fiyat takdir edilmiş.

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