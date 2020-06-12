1 milyar kilometreden uzun kuyruklu yıldız keşfedildi!

İngiltere ve ABD'den bilim insanları, bu zamana kadar gözlenmiş en uzun kuyruklu yıldızı keşfetti. Yapılan açıklamada, gözlemlenen '153P/Ikeya-Zhang' isimli kuyruklu yıldızın 1 milyar kilometreden daha uzun olduğu belirtildi.

Protonların 153P/Ikeya-Zhang'ın iyonik kuyruğundan geldiğini de tespit eden bilim insanları, yörüngesel değişimini de hesaba katarak 153P/Ikeya-Zhang'ın kuyruk uzunluğunu hesapladılar.

Yapılan hesaplamalar sonucu 153P/Ikeya-Zhang'ın iyonik kuyruğunun 1 milyar kilometreden daha uzun olduğu ve bu uzunluğun dünya ile güneş arasındaki mesafenin neredeyse 7.5 katı kadar olduğu belirtildi.