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Teknoloji

1 milyar kilometreden uzun kuyruklu yıldız keşfedildi!

Bilim insanları, yaptıkları bir çalışma sonucu bugüne kadar gözlemlenmiş en uzun olan bir kuyruklu yıldız keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen kuyruklu yıldızın dünya ile güneş arasındaki mesafenin neredeyse 7.5 katı uzunluğunda olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:01:00 -
1 milyar kilometreden uzun kuyruklu yıldız keşfedildi!

İngiltere ve ABD'den bilim insanları, bu zamana kadar gözlenmiş en uzun kuyruklu yıldızı keşfetti. Yapılan açıklamada, gözlemlenen '153P/Ikeya-Zhang' isimli kuyruklu yıldızın 1 milyar kilometreden daha uzun olduğu belirtildi.

Protonların 153P/Ikeya-Zhang'ın iyonik kuyruğundan geldiğini de tespit eden bilim insanları, yörüngesel değişimini de hesaba katarak 153P/Ikeya-Zhang'ın kuyruk uzunluğunu hesapladılar.
Yapılan hesaplamalar sonucu 153P/Ikeya-Zhang'ın iyonik kuyruğunun 1 milyar kilometreden daha uzun olduğu ve bu uzunluğun dünya ile güneş arasındaki mesafenin neredeyse 7.5 katı kadar olduğu belirtildi.

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