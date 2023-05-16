1. Lig'de 7 maç nefesleri kesti
1. Lig'de 37. hafta tamalandı. Oynanan maçların ardından Çaykur Rizespor, Süper Lig'e direkt çıkma fırsatını teperek son maça bıraktı.
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle bugün oynanan 37. hafta maçları tamamlandı.
Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başladığı programda Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkan 2. takım olma şansını değerlendiremedi. Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Atmaca, Pendikspor'un Bandırmaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'e play-off oynamadan çıkma ümidini son maça bıraktı.
Düşme hattı
Küme düşme hattında da işler karıştı. Erzurumspor'un deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etmesi, Gençlerbirliği'nin de evinde Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenmesinin ardından 1. Lig'de Altaş Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci takım son haftada belli olacak.
İşte maç sonuçları:
17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: 0-1
ÖNE ÇIKAN VİDEO
17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: 2-0
17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: 1-2
17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-3
17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 2-1
17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-1
17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: 0-1