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Spor 1. Lig ekibinin teknik direktörü yaşamını yitirdi
Spor

1. Lig ekibinin teknik direktörü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-01 01:29:00 -
1. Lig ekibinin teknik direktörü yaşamını yitirdi

1. Lig ekiplerinden Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi.

Lenf Kanseri tedavisi gören Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı. Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada,

"Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Souleymane Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor ile Trabzonspor camiaları olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor'dan açıklama geldi

Adanaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da forma giydi

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

Adanaspor'un başında 4 maça çıktı

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

 

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