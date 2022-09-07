1 Haftada Şaşırtacak Şekilde Kilo Verdiren Harika Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı zencefil (tazesi daha etkileyici )

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çubuk tarçın

3 su bardağı su

1 Haftada Şaşırtacak Şekilde Kilo Verdiren Harika Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Gelelim tarifimize;

İlk önce 3 su bardağı suyu kaynatalım sonra bi tencereye yada çay demliğine malzemelerimizi koyalım.

(Eğer taze zencefil kullanıyorsanız küçük küçük kesiniz. )

Ben normalde hep taze ile yapıyorum şuan elimde yoktu o yüzden tozu ile yaptım.

Kaynatmış olduğumuz suyu üzerine dökelim ve demlendirelim.

Bu hazırlamış olduğumuz çayımızdan sabah ve akşam yemeklerden önce 1 bardak içelim.

(Bittiği zaman yeniden hazırlayalım). Eminim ki deneyenler şaşırtacak sonuç elde edecekler.

-Yağ dan uzak durursanız.

-Şekerden uzak durursanız.

-Ve çok sevdiğimiz hamur işlerinden.

-Daha da çabuk kilolarınızda kurtulacaksınız.

-Şimdiden deneyenlere kolay gelsin.

Düzenli İçildiği Takdirde Şıpır Şıpır Kilo Verdiren 10 Bitki Çayı

Aşırı zayıflatan çaylar;

Kokusu bile yeter: Tarçın Çayı

Ödem söktürür: Maydanoz Çayı

Mide hastalıklarına birebir: Zencefil Çayı

Şifa niyetine: Pu-Erh Çayı

Son zamanların modası: Beyaz Çay.

Bilimsel olarak kanıtlanmış: Mate Çayı

Dolaşım sisteminin dostu: Kuş Otu Çayı

En hızlı kilo Verdiren bitki çayı

Yeşil çay krom, selenyum, çinko, E ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Çok güçlü bir antioksidan olan yeşil çay metabolizmayı hızlandırır. İçeriğindeki bileşenler sayesinde çok hızlı yağ yakıcı özelliği bulunmaktadır. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını hızlandırır.

Aşırı zayıflatan bitkiler

Yeşil Çay.

Tarçın.

Maydanoz.

Mate Yaprağı

Biberiye.

Tere Otu.

Isırgan Otu.

Zencefil.

Evde zayıflama çayı

2 poşet beyaz çay veya yeşil çay. 500 ml sıcak su. 1 fındık kadar zencefil. 3 adet karanfil.

Hazırlanışı:

500 ml sıcak suyun içine 2 poşet beyaz çayı veya yeşil çayı demleyin.

Ilıdıktan sonra zencefil rendeleyin, karanfili ve limonu da ilave edip karıştırın.

İster sıcak ister soğuk süzmeden gün içinde içebilirsiniz.