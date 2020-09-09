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Aktüel 1. Gençler Arası Öykü Yarışması'na başvurular başladı
Aktüel

1. Gençler Arası Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Konu sınırlaması bulunmayan ve her katılımcının bir eserle başvurabileceği yarışmaya son katılım tarihi, 15 Ekim olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:56:55 -
1. Gençler Arası Öykü Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür dünyasında çalışmalarıyla önemli bir yer edinen ve yakın zamanda hayatını kaybeden yazar ve eğitmen Asım Gültekin anısına bu yıl ilk kez düzenlenen "1. Gençler Arası Öykü Yarışması"na başvurular başladı.

İki kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 13-17 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.

Yazılacak eserlerde konu sınırlaması bulunmayan ve her katılımcının bir eserle başvuru yapabileceği yarışmaya son katılım tarihi, 15 Ekim olarak belirlendi.

Yarışma sonuçları ise 22 Ekim'de Bakanlığın "www.gsb.gov.tr" adresinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

"Gençler Arası Öykü Yarışması"nda yarıştığı kategoride birinci olanlara dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara ise akıllı telefon ödülü verilecek.

İlk üç yarışmacı hariç olmak üzere, yarıştığı kategoride ilk 10'a girme başarısı gösterenlere de akıllı saat, yarıştığı kategoride ilk 50'ye girme başarısı gösteren tüm yarışmacılara da 250 lira değerinde kitap hediye kartı takdim edilecek.

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