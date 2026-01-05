  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem 1 aylık bebeği çöp gibi taşıyıp otobüs durağına bırakmışlardı Anne ve anneanne yakalandı
Gündem

1 aylık bebeği çöp gibi taşıyıp otobüs durağına bırakmışlardı Anne ve anneanne yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. İki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenilirken anneannenin ise bebeği çöp poşeti gibi yağmur altında taşıyıp otobüs durağına bıraktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23