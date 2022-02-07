07.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَلَّذٖينَ يُقٖيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَؕ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar."
(Enfâl Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Sizin liderlerinizin en iyisi, sizin onları sevdiği, onların da sizi sevdiği, sizin onlara dua ettiği, onların da size dua ettiği kimselerdir.”
(Müslim, İmare, 65)