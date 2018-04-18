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0,68 oy oranı olan Karamollaoğlu: Anahtar biziz!..

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin erken seçimin anahtarı olacağını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:53
0,68 oy oranı olan Karamollaoğlu: Anahtar biziz!..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı siyaset koridorlarını hareketlendirdi.

BEŞTEPE'DE ERKEN SEÇİM ZİRVESİ

MHP Lideri'nin seçimlerin 26 Ağustos'ta yapılmasını istemesinden sonra Beştepe'de çok kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarım saat süren görüşmede erken seçim seçeneklerini masaya yatırdı.

Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan görüşmeden önce Saadet Partisi'nden de iddialı bir çıkış geldi.

"HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN..."

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, baskın seçimle muhalefetin hazırlıksız yakalanmak istendiğini söyledi.

Partisinin seçimlerde anahtar parti olacağını ifade eden Karamollaoğlu, "Hangi tarih olursa olsun biz seçime hazırız ama seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:53
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • Kim bunlar?Kim bunlar?36 dk önce
    Darbe arefesinde FETÖ dersanelerini savunan bu parti Erbakan Hocanın yolundan sapalı çok oldu. Aslında Hoca ile birlikte partisi de öldü.
  • EN ÖNEMLİ SEÇİMEN ÖNEMLİ SEÇİM36 dk önce
    MİLLİ GÖRÜŞ İKTİDARA GELİYOR
  • komencerokomencero38 dk önce
    De hadi ordan nursuz bunak
  • meçulmeçul39 dk önce
    kendini bulunmaz hint kumaşı sananlar dona lastik bile olamazlar......
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